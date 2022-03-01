一卡通MONEY與LINE Pay將拆夥 轉向找上純網銀LINE Bank

LINE Pay 今年 2 月 15 發表的新版本 LINE Pay app 不再支援一卡通 Money，加上 LINE Pay 與一卡通的合約將在 2023 年 2 月到期拆夥，一卡通 Money 除了自建 App，今 (1) 日宣布， LINE Bank 帳戶與一卡通 MONEY 帳戶連結扣款服務正式上線。

LINE Bank 總經理黃以孟表示，LINE Bank 帳戶與一卡通 MONEY 的「儲值」服務，是該行開行以來，許多用戶反映希望能提供的功能，這也是全台第一家純網銀與電支合作「帳戶綁定、儲值及提領」服務的案例，很高興能將便利的金融服務推廣到更多用戶手中，實現普惠金融的目的。

LINE Bank 與一卡通 MONEY - 帳戶儲值流程。

用戶透過一卡通 MONEY 完成連結 LINE Bank 帳戶後，可使用「儲值」功能，將 LINE Bank 帳戶資金儲值至一卡通，享受一卡通提供的各項付款、繳費服務。倘若用戶有轉出資金的需求，也能透過一卡通「提領」功能，領取資金至 LINE Bank 帳戶，滿足靈活運用資金的需求。

LINE Bank 與一卡通 MONEY - 帳戶提領流程

LINE Bank 表示，上述用戶於一卡通 MONEY 儲值跟提領的免費次數，不與 LINE Bank 提供的行動銀行每月跨行轉帳優惠次數合併計算，用戶使用 LINE Bank 依然享有「行內轉帳」不限次數手續費 0 元，以及行動銀行「跨行轉帳」每月 88 次免手續費優惠。

此外，LINE Bank 廣受好評的「好友轉帳」部分，LINE Bank 表示，此功能也可以讓轉帳更加便利，用戶直接點選 LINE 聊天室頭像就能執行轉帳，無須記得好友的銀行帳號或手機號碼，讓轉帳一指完成。

要使用一卡通 MONEY 互轉功能，當然也需要在 LINE Bank 開戶，LINE Bank 表示，該行是一間「掌中銀行」，提供存款、刷卡、轉帳、貸款等多元金融服務。用戶至 LINE Bank 開戶綁定成功，就享開戶禮 LINE POINTS 300 點，開戶後，錢存進 LINE Bank，使用 LINE Bank 快點卡（簽帳金融卡）消費得享 LINE POINTS 點數回饋 3% ~ 18.5%，更可整合一卡通的快點卡作為交通票卡使用。

此外，為了衝刺開戶，2022 年 3 月底前，LINE Bank 用戶推薦好友開戶綁定，每成功推薦一人能得 LINE POINTS 100 點，成功推薦第二人起，每一人還能額外獲得現金 100 元，邀請越多好友，就能得到越多獎勵，且推薦人與被推薦人各享一次現金 3 萬元抽獎機會。