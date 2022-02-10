LINE Pay App大變革 取消一卡通MONEY支付 舊版5月起終止服務

在台用戶數突破千萬的 LINE Pay，已是國內許多民眾支付首選，將於 15 日 (下周二) 推出全新獨立 LINE Pay App，新版 LINE Pay App 一項重大變動為未提供一卡通 MONEY 電子支付服務，且 5 月起舊版 LINE Pay App 將不再提供服務。

LINE Pay 自 2015 年進入台灣市場後，於 2019 年獨立推出現行的 LINE Pay App，讓用戶達到一鍵開啟 App 即可付款，LINE Pay 表示，此 App 為日本 LINE Pay 共享版本 App，但是隨著用戶突破千萬、交易量持續創新高，商戶越趨多樣化，台灣與日本的服務架構也日漸不同，該 App 功能已無法滿足廣大用戶的各項需求，因此開發推出更符合台灣用戶與商戶使用需求的新版 LINE Pay App。

由於為營運舊版 App，LINE Pay 需要投入大量資源，在此情況下便只能投入少部分資源開發新版 LINE Pay App，因此 LINE Pay 花了一年多的時間完成開發。

新版 App 擁四大亮點，LINE Pay 表示，新版 LINE Pay App 一項重大變動為未提供一卡通 MONEY 電子支付服務，主要是著手開發新版 LINE Pay App 時，尚未有去年 11 月啟用的 LINE Pay 綁卡服務與一卡通 MONEY 分別驗證登入機制的計劃，直到開發後期，遇到 LINE App 內的 LINE Pay 為確保服務穩定性而導入分別驗證機制，面臨需做出艱難決定的一刻。

LINE Pay 進一步說明，因已進入開發後期的新版 LINE Pay App，若再導入分別驗證機制以提供一卡通 MONEY，需投入更多的開發資源與時間，但由於多數用戶是透過「LINE App 內的 LINE Pay」使用一卡通 MONEY，而非透過 LINE Pay App，因此 LINE Pay 在取其平衡、並加速新版 LINE Pay App 上線以提供更便利支付體驗的前提下，未能納入一卡通 MONEY 服務。

不過，LINE Pay 表示，若想使用一卡通 MONEY 的用戶，LINE Pay 將會通知用戶可透過 LINE App 內的 LINE Pay 繼續使用一卡通 MONEY。

此外，新版 LINE Pay App 還有四大亮點，享受一鍵開啟快速付款的同時，更整合 LINE Pay 優惠活動、合作通路、生活金融等全方位服務，用戶透過全新獨立 LINE Pay App 即可掌握所有優惠好康，功能更全面。

新版 LINE Pay App 即將於 2 月 15 日正式登場，下周一起，App store、Google Play 將停止下載舊版 App ，而 LINE Pay 將會發送可快速下載新版 LINE Pay App 連結的通知給已在使用舊版 App 的用戶，LINE Pay 用戶只要下載並完成帳號驗證後即可開始使用，無需再重新綁定卡片。

為鼓勵用戶感受全新 LINE Pay App，於新版 App 釋出後至 3 月 13 日止，凡下載登入成功即享有 50 元優惠券。配合新版本上線，舊版 App 將於今年 4 月底終止服務。

新版 LINE Pay App 上線時程：

★2 月 14 日起：App store、Google Play 將停止下載舊版 App

★2 月 15 日起：全新 LINE Pay App 正式釋出

★5 月 1 日起：舊版 LINE Pay App 將不再提供服務，用戶可透過全新 LINE Pay App 使用更好的支付服務

全新 LINE Pay App 功能官方影片：