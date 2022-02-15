一卡通MONEY獨立APP年底上線 LINE好友互相轉帳明年2月終止

新版 Line Pay App 今 (15) 日正式推出並且開放下載，正式切割一卡通電支，金管會表示，一卡通 MONEY 獨立的電子支付 APP 將於今 (2022) 年底上線，而一卡通跟 LINE Pay 合約明年 2 月到期後，LINE 好友之間就不能使用 LINE 互相轉帳，除非 LINE Pay 自己申請電子支付執照，或是尋找其他銀行合作。

金管會銀行局副局長童政彰解釋，Line Pay 只能做代收代付，一卡通才有拿到電子支付執照，擁有代收付、儲值與轉帳 3 個功能，因此過去 Line Pay 平台依附在一卡通的電支執照下。

童政彰指出，過去一卡通 MONEY 用戶有兩個閘道可以使用，包括「LINE App 內的 LINE Pay」及舊版的 Line Pay 獨立 App，但隨著新版 Line Pay App 今日上線，一卡通 MONEY 用戶如果想要繼續使用金流功能，只剩下 LINE App。

也就是說，一卡通 MONEY 用戶必須先點選 LINE App 裡的「錢包」，進入「體驗完整 LINE Pay 服務」後才能看到「一卡通 MONEY」圖示，為此，童政彰表示，一卡通已經在開發獨立的電子支付 APP，預計將在今年底上線，屆時儲值的金額也會同步移轉到新的 APP 中。

童政彰進一步表示，一卡通跟 LINE Pay 合約明年 2 月到期，雙方正式拆夥後，LINE App 就連轉帳功能都沒有，也就是說 LINE 好友之間就不能使用轉帳功能，需另行下載一卡通的獨立 APP。

LINE 如果要繼續維持電子支付功能，就必須找到別的電子支付機構或銀行合作，市場預期，與 LINE BANK 合作的機率最大。

而對一卡通 MONEY 用戶來說，大多已習慣在 LINE 上進行 LINE 好友轉帳，明年 2 月雙方合約到期後，屆時 LINE 好友轉帳服務也將終止，童政彰表示，已提醒一卡通在使用模式上要含有類似現在的 LINE 朋友轉帳模式，盡量讓消費者衝擊降到最低，未來一卡通電支用戶也可跟街口電支等其他電子支付機構互相轉帳。