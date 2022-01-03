Omicorn攪局勞動基金11月虧208億元 前11月績效仍逾2成賺贏大盤

Omicorn 變種病毒打亂股市節奏，勞動基金也難逃虧損，根據勞動基金運用局統計，2021 年 11 月勞動基金單月虧損 208 億元，但 2021 年前 11 月收益數仍有 3257.9 億元，累計去年前 11 月收益率仍有 25.35%，表現優於台股大盤 18.29%。

勞動基金運用局說，勞動基金布局全球股票、債券及另類投資等多元資產，11 月受國際金融市場短暫回檔，導致單月獲利回吐 208 億元，以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年平均報 酬率為 5.08%，長期績效表現穩定。

勞動基金運用局指出，勞動基金投資台股水位，約占整體勞動基金 19%，去年截至 11 月投資收益率為 25.35％，優於同期間台股大盤收益率 18.29%。

勞動基金運用局今 (3) 日公布勞動基金收益概況，其中攸關勞工退休金的新制勞退基金截至 11 月底收益數 2022.9 億元、收益率 6.93%，舊制勞退基金收益數 681.4 億元、收益數 8.29%，新舊勞退基金總收益數共 2704.3 億元、7.23%。

勞保基金收益數 532.7 億元、收益率 7.09%，就業保險基金 14.4 億元、收益率 1.03%，職災保護專款收益數 0.7 億元、收益率 0.67%，積欠工資墊償基金收益數 5.8 億元、收益率 4.29%。

在基金規模部分，新制勞退基金規模達 3.11 兆元居冠，舊制勞退基金規模 9457 億元，新舊勞退基金合計規模 4.05 兆元。另外，勞保基金規模 831 億元、就業保險基金規模 1436 億元、職災保護專款 105 億元、積欠工資墊償基金 148 億元。