〈俄烏衝突〉科技業積極調整服務 阻止俄散布假新聞

谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和 Twitter (TWTR-US) 等美國科技公司已開始對俄羅斯入侵烏克蘭作出回應，試圖阻止錯誤資訊的傳播，並取消在俄羅斯官方媒體帳戶上投放的廣告。

烏克蘭數位部長費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 在 Telegram 和 Twitter 上公開貼文，向科技領導者施加壓力，以爭取支持。

某些公司已經開始做出改變。

擁有全球社交媒體巨頭臉書的 Meta 公司周一 (28 日) 遺憾地刪除了一個由俄羅斯和烏克蘭人經營的網絡，理由是該網絡「經營著少數偽裝成獨立新聞媒體的網站，發布有關西方背叛烏克蘭和烏克蘭是個失敗國家的說法」。

它還發現了知名的威脅人物 Ghostwriter 進行的駭客攻擊和網路釣魚嘗試，他試圖入侵帳戶以用於發布 YouTube 視頻，顯示烏克蘭軍隊向俄羅斯帳戶以發布錯誤資訊。上周末，臉書表示已將俄羅斯官方媒體帳戶封鎖，並開始為烏克蘭帳戶添加新的安全功能，例如鎖定用戶個資或隱藏朋友列表的選項。

在與烏克蘭政府交談後，該公司還表示將限制訪問烏克蘭的幾個帳戶，包括一些俄羅斯國家媒體機構。該公司周日 (27 日) 在博客更新中表示，它還在「審查其他政府要求限制俄羅斯國家控制的媒體」。

谷歌旗下的 YouTube 周六 (26 日) 表示，它將封鎖幾家俄羅斯公司，包括國有新聞公司 RT。一位發言人表示，它將限制推薦這些頻道。作為對政府的回應，它還將限制在烏克蘭訪問 RT 和其他頻道。

《路透》報導，谷歌在烏克蘭削減了一些谷歌地圖功能，以保護公民，該公司表示已自該應用程序中刪除即時流量，並禁用了一項顯示商店繁忙程度的功能。

與此同時，Twitter 上周表示，它正在「積極」監控風險並努力消除虛假資訊。它還在烏克蘭和俄羅斯暫停刊登廣告。

費德羅夫說，他上周致信蘋果公司 CEO 庫克，要求他停止向俄羅斯提供包括 App Store 在內的蘋果服務和產品。費德羅夫寫道，這可以幫助年輕的俄羅斯人「主動制止可恥的軍事侵略」。

費德羅夫還邀集特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX CEO 馬斯克，要求他向烏克蘭提供 Starlink 設備。

他說，「當你試圖殖民火星時，俄羅斯卻試圖佔領烏克蘭！當你的火箭成功從太空著陸時，俄羅斯火箭襲擊了烏克蘭平民！我們要求您向烏克蘭提供 Starlink 服務，並讓理智的俄羅斯人站起來。」

馬斯克當晚回應：「Starlink 服務現在已在烏克蘭啟用服務。更多終端設備即將運送過去。」

不過，有些全球領導人表示，大型科技公司的反應不夠積極。波蘭、愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞的總理周日致信臉書、Alphabet、谷歌、YouTube 和 Twitter 的領導人，呼籲他們「表明立場」。

愛沙尼亞總理 Kaja Kallas 分享這封公開信說：「即使線上平台為解決俄羅斯政府對真相的史無前例的攻擊做出巨大努力，但做得還不夠。」「多年來，俄羅斯的虛假資訊在網路平台上一直被容忍；它們現在已成俄羅斯政府對烏克蘭和自由世界發動的罪惡侵略戰爭的附屬品。」