鉅亨美股雷達：烏俄談判進行中 美股期貨漲跌不一

美股重要看點：

市場持續關注俄烏地緣政治緊張局勢。美國 10 年期公債殖利率來到 1.913%，美股期貨週一 (28 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 1.32%，標普 500 期貨漲 0.71%，那斯達克 100 期貨漲 0.04%。

俄羅斯周末繼續向烏克蘭挺進。俄羅斯軍車進入烏克蘭第二大城市哈爾科夫，據報導發生戰鬥，居民被警告留在避難所。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周日 (27 日) 宣布提升國家核威懾力量至高度戒備狀態，因為全球對俄羅斯入侵烏克蘭的反應日益強烈。雖然事態升級，但烏克蘭國防部表示，烏克蘭和俄羅斯的代表已同意「在不設任何先決條件的情況下」在烏白邊境舉行會晤。

目前烏克蘭代表團已經抵達烏國與白俄邊界進行談判，烏克蘭談判關鍵議題要求俄羅斯立即停火，並從烏克蘭撤軍。

西方盟友已宣布對俄羅斯實施更多制裁。美國、歐洲盟國和加拿大周六 (26 日) 同意將主要俄羅斯銀行從銀行間資訊交換系統 SWIFT 中刪除。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 834.92 點，或 2.51%，收 34,058.75 點。

那斯達克指數上漲 221.04 點，或 1.64%，收 13,694.62 點。

標普 500 指數上漲 95.95 點，或 2.24%，收 4,384.65 點。

費城半導體指數上漲 53.52 點，或 1.57%，收 3,452.67 點。

今日重要總經數據：

美國 2 月芝加哥 PMI，預估 62，前值 65.2

重要個股動態：

谷歌 (GOOGL-US) 在週日 (27 日) 證實，該公司已經暫時禁用了烏克蘭的 Google Maps 地圖即時資訊功能。另外，歐盟也呼籲谷歌、YouTube 封殺戰爭相關宣傳內容。

谷歌表示，在與地區部門等機關協商後，考慮到烏克蘭當地社區的安全，已經在全球暫時停止 Google Maps 與烏克蘭相關的交通、商店、餐廳等地點的即時資訊。

另一方面，歐盟貿易主管 Thierry Breton 在週日向谷歌母公司 Alphabet 和 YouTube 的執行長呼籲，平台應該禁止用戶發布戰爭相關宣傳，遏止俄羅斯入侵烏克蘭後，傳遞假消息。