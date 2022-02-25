〈俄烏衝突〉高盛：原油最快今夏上探每桶125美元

高盛大宗商品策略師 Jeffrey Currie 周五 (25 日) 警告，俄羅斯入侵烏克蘭可能導致油價遠高於當前水平。

他在最新研究報告中指出，「我們認為，在迅速升級局勢的不確定性得到解決之前，大宗商品價格風險仍然偏向上行，進一步升級可能會使歐洲天然氣、小麥、玉米和石油價格從已經上漲的水平上走高。」

他強調，「最重要的是，面對這些供應問題，原油價格將在 2022 年夏天面臨每桶 125 美元的明顯風險，而非我們原有假設的 2023 年夏季；因為我們認為遭挫敗的石油需求有賴推動全球石油市場更快地再平衡。」

Currie 本周曾指出，在地緣政治混亂之下，不能排除大宗商品價格「超級飆升」的可能性。他建議投資人加碼石油、銅和鋁。

可以肯定的是，隨著俄羅斯和烏克蘭之間的局勢升級，投資人已本能地這麼做了。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，布蘭特原油價格周四 (24 日) 飆升至每桶 105 美元，引發人們擔心隨著西方加大制裁力道，俄羅斯將停止生產。俄羅斯是世界第三大石油生產國。

歐洲的天然氣價格周四也飆升了 2 位數。

由於全球市場的風險情緒趨於穩定，布蘭特原油價格周五上午回落至每桶 98 美元。

與此同時，黃金、小麥和玉米等商品價格持續上漲，加劇了全球經濟衰退的風險。

Currie 針對石油補充指出，「雖然近期價格震盪的幅度很大，但我們長期看漲的投資不足論點非常完整，並將因最近的事件而被強化。」