立訊大規模設廠搶iPhone單 美律有望大啖商機

日經亞洲報導，立訊擬斥人民幣 110 億元 (約新台幣 480 億元)，在中國昆山興建一座大型組裝廠，最快明年生產數百萬支 iPhone，市場看好，立訊有意打破鴻海 (2317-TW) 與和碩 (4938-TW) 組裝大廠局面，而長期與立訊合作的美律 (2439-TW) ，有望共同大啖商機。

美律與立訊關係相當緊密，旗下惠州、蘇州、越南三個廠區立訊都有入股，由於立訊有成本控制與生產效率優勢，不只與美律高生產成本互補，美律也藉與立訊合作，提高美國、中國訂單。

美律與立訊合作時間超過 6 年，2015 年底美律擬私募現增 40 億元引入立訊為策略投資人，但未獲投審會許可；隔年雙方改變合作方式，立訊取得美律蘇州廠 (蘇州美特)51% 股權，在資金挹注與強化自動化生產線後，美律蘇州美特也拿下 iPhone 揚聲器模組訂單，另外，立訊也取得美律惠州廠 51% 股權。

雙方也因應美中貿易戰、降低關稅成本，去年赴越南建置新廠，主要以耳機產線為主，相較過往立訊持股過半，越南廠美律持股 51%、立訊 49%，並由美律主導接單。

據外媒報導，立訊擬砸人民幣 110 億元，在中國昆山建置 40 個足球場大的大型綜合生產園區，iPhone 產能規模可望從今年的約 650 萬支，最快明年初提升到 1200-1500 萬支。

除昆山新廠外，立訊還租下原 iPad 組裝廠仁寶 (2324-TW) 工廠，並加以翻修，市場認為，立訊大舉建置新廠區，不僅要搶下更多 iPhone 訂單，也看出蘋果加深對中國供應商的依賴。

立訊挾著自動化產線設備、大規模產能優勢，建置組裝新廠，劍指鴻海與和碩，而與立訊合作多年的美律，則有望再次打蘋果光。