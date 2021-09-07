廷鑫8月營收2.53億元年增71% 連3個月創同期新高

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 今 (7) 日公布 8 月合併營收爲 2.53 億元，月增 11.99%，年增 70.99%，前 8 月營收 14.39 億元，年增 48.57%，由於鋁合金與皮件業務需求暢旺，廷鑫訂單、產能持續滿載，6 月起已連 3 個月創同期新高。

廷鑫主管指出，目前鋁合金與皮件業務訂單已排至明年第一季，預期下半年營收將維持高檔表現。

廷鑫鋁合金業務主要在工業應用，並提高代工比重，降低原料價格波動的風險，受惠自行車、太陽能等下游產業訂單暢旺，在第二季擴增產能後依舊滿載，訂單已排至明年第一季。

廷鑫指出，鋁合金產品訂單穩定且議價能力高，今年以來隨鋁價調漲產品價格與代工費，近期國際鋁價創下 10 年新高，廷鑫也將適時向客戶反應成本，皮件業務在美國消費升溫下，訂單能見度也看到明年第一季，下半年產能維持滿載。

廷鑫高附加價值的鋁合金盤元測試進度穩定，預計第三季正式投入生產並貢獻營收。廷鑫為台灣首家鋁合金 CCR 盤元線量產供應商，較進口產品更具價格優勢，目前已爭取到國內扣件大廠訂單。鋁合金盤元投入量產後，隨著產量逐季提高，將為公司帶來新一波成長動能。

廷鑫 2021 年上半年稅後純益 4027 萬元，年增 6.09 倍，每股純益 0.41 元。