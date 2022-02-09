瞄準防疫需求 富采旗下隆達UVC LED獲多家國際家電品牌採用

自新冠疫情爆發後，殺菌需求激增，UVC 應用也更加多元。富采控股 (3714-TW) 旗下隆達推出 UVC LED 殺菌整合方案，UVC 產品殺菌效果更可達 99.9% 以上，目前 UVC 產品已導入日本、歐美知名家電品牌。

隆達表示，255nm-285nm 全波段 UVC 產品可搭配不同發光角度，能滿足全方位的殺菌需求。空氣殺菌應用方面可結合出風系統的空調殺菌模組，目前已應用在日本前三大空調、空氣清凈器品牌，以及歐美家電大廠。

此外，隆達的表面殺菌應用也被國際知名掃地機器人及歐洲廚衛品牌採用；靜態水殺菌則是攻進歐美新創品牌的消費性產品，另外也針對動態水殺菌應用提供模組，可應用於水龍頭出水殺菌。

除一般消費性產品外，隆達高功率 UVC 用於醫療院所、公共場所等人潮擁擠、需要長時間抑菌的場域。目前與合作夥伴富昌電子下屬臺灣創先電子共同開發高功率 UVC 空調殺菌模組，台灣醫療院所的負壓病房也開始採用。光源集中、不發散的產品特性可大幅提升殺菌效果，同時滿足落菌數零檢出及空氣清淨雙需求，成功降低感染風險並提升病人住院品質。

隆達指出，儘管目前此類產品線營收比重較低，但疫情爆發後已使殺菌逐漸成為日常生活的一部分，且隆達深耕 UVC 領域多年，產品皆經過第三方認證，被不同場域客戶採用並認證。