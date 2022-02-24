〈彩晶財報〉Q4本業轉虧 去年每股賺2.75元仍寫14年高

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (24) 日公告去年第四季財報，受面板跌價，加上認列研發、員工分紅等費用影響，本業轉虧，不過在業外挹注下，第四季稅後純益達 11.48 億元，每股純益 0.38 元，去年全年純益則達 82.89 億元，每股賺 2.75 元，創下近 14 年新高。

彩晶今日董事會也通過去年盈餘配發，每股擬配發 1 元現金股利，若以今日收盤價 15.65 元計算，現金殖利率約 6.38%。

彩晶去年第四季營收 52.68 億元，季減 13.83%，年減 25.19%，毛利率 3.73%，季減 22.2 個百分點、年減 33.8 個百分點，營益率 - 11.33%，由盈轉虧，稅後純益 11.48 億元，季減 15.7%、年減 58.66%，每股純益 0.38 元，為近六季低點。

彩晶解釋，去年第四季反映面板價格下跌，毛利率大幅滑落，加上認列研發、產品開發、員工分紅等費用增加，導致本業由盈轉虧，此外，歐洲區孫公司因依使用價值評估，可回收金額小於帳面金額，依相關規定，去年第四季認列資產減損約 1.79 億元，但因非現金減損，故對營運資金、現金流量無影響。

累計彩晶去年營收達 273.36 億元，年增 39.8%，毛利率 34.24%，年增 9.49 個百分點，營益率 25.11%，年增 11.26 個百分點，稅後純益達 82.89 億元，年增 115.4%，每股賺 2.75 元。

彩晶統計去年第四季出貨量達約 432 萬片 (換算 19 吋約當量)、季減 0.4%，整體產品平均售價則下滑至約 44 美元、季減 7 美元，出貨方面，中小尺寸出貨量約 8299 萬片，大尺寸面板出貨量約 127 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量則約為 9 萬台。

產品組合方面，彩晶指出，6.2-10.1 吋中尺寸平板產品占比 58% 最高，6 吋 (含) 以下手機面板、11 吋以上大尺寸面板則各占 25%、17%。