行星式減速機廠台灣精銳4月初轉上市 今年營收衝新高

精密型行星式減速機廠台灣精銳 (4583-TW) 預計 4 月初轉上市，在本業新產能加入及生產效率提升下，加上餐旅業務可望轉盈，今年營收將有雙位數成長，改寫 2018 年寫下的新高紀錄。

台灣精銳主要產品為精密型行星式減速機、齒輪及齒排 (條)，營收 8 成以上來自半導體、面板及醫療設備產業，其他應用還包括航太、電子業及傳產等自動化設備及工具機，客服及餐旅營收占比 9.3%，由轉投資台中日月千禧酒店收入挹注。

台灣精銳擁有高度自製及整合能力，目前全球具備同樣關鍵技術能力的同業均為國外大廠，如德國 WlTTENSTEIN 及日本 Shimpo。

台灣精銳指出，減速機在智慧製造、高度自動化製程中扮演相當重要的角色，不僅可控制馬達輸出轉速快慢，也可改變伺服馬達出力、運動方向，藉此提升製程精準度，是生產半導體、光電及電動車等高科技產品自動化設備中，非常重要的關鍵零組件。

台灣精銳表示，隨著國旅需求增溫，旗下日月千禧住房率維持高檔，今年毛利率可望回到疫情前高峰水準，而本業中科三廠新產能加入後，製程優化下，生產效率明顯拉升，全年營運將優於去年，毛利率也將向上。

台灣精銳去年全年營收 32.9 億元，年增 15.8%；前三季稅後純益 6.18 億元，年增 35%，每股純益 8.48 元，去年全年 EPS 可望超過一個股本。