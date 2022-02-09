「掃經濟」影響力擴大至七成 長輩愛用「嗶支付」

疫情加上智慧型手機普及，促使行動支付蓬勃發展，根據聯合信用卡中心最新統計資料，掃碼支付占比大舉攀升至七成，金管會表示，「掃經濟」影響力正在擴大，而「嗶支付」部分，則是 60 歲以上長輩最愛用感應支付。

聯卡中心將行動支付概略區分為掃碼支付、感應支付，其中，掃碼支付在支付程序上的步驟較多，但對手機硬體的需求低，再加上疫情關係，民眾都需要使用 QR Code 掃碼進行實聯制驗證，讓民眾逐漸習慣使用掃碼。而感應支付則以 NFC 感應的國際三大 Pay 為主。

聯卡中心調查顯示，2020 年第 1 季掃碼支付與感應支付筆數占比約 65%、35%，金額占比約為 48%、52%，而到去年第 3 季，掃碼支付的筆數已大舉增至近 70%，金額也上揚至 60%。

在消費場域上，民眾較常於餐飲、電商、便利商店、生鮮食材超市、水電瓦斯、行政規費上使用掃碼支付，在交通及百貨公司以使用感應支付居多。

消費金額方面，掃碼支付平均單筆金額最高為 524 元，感應式交易則略高，單筆金額每平均月 580 元以上。

聯卡中心分析，在使用者年齡上，20 至 50 歲族群使用行動支付頻率以掃碼支付居多，占比約 70%；至於 60 歲以上的消費者，在使用感應支付的比例明顯高於其他年齡族群來到 44%。

金管會指出，掃碼支付成為主流的關鍵，是商家接受採用逐漸提升，原因在於建置成本與技術門檻較低，有利商家快速導入，而掃碼支付業者也可透過 APP 整合回饋折抵、促銷活動等服務，更貼近民眾生活。

金管會認為，新冠肺炎疫情使民眾的支付習慣出現改變，逐漸以行動支付為主，無論是掃碼支付或感應支付，均有其各自優勢與主力消費場域，就消費資料來看，「掃經濟」影響力正在擴大，在應用場景持續延伸下，將更加深化大眾的支付習慣。