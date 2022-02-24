金管會：台股爆量代表投資人進場承接 過去十年四次救市

台股今 (24) 日重挫 461 點，收 17594 點，最重時一度摜破半年線，針對台股連跌，金管會再度信心喊話表示，台股今天成交量達 4437 億元，代表雖然今天股市下跌，仍有不少投資人進場承接，過去十年曾四次實施台股穩定措施，金管會會密切關注後市，該出手時一定會出手。

俄羅斯總統普丁宣布開戰後，引發全球市場恐慌，受到恐慌情緒影響，台股終場下跌 461.88 點，三大法人大舉賣超 611.16 億元，光是外資就砍殺 534.47 億元。

金管會表示，台股今天跌幅 2.55%，而成交量達 4337 億元，跟今年元月時的 2923 億元日均量相比，代表雖然今天股市下跌，也有不少投資人進場承接，由於台灣經濟基本面近年表現優異，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心。

金管會進一步指出，台股今日跌幅相較於亞洲的主要市場，其中，韓股 2.54% 與我國相當，另外比港股 3.06%、新加坡股市的 3.09% 跌勢都輕，請投資人勿過度恐慌。

談到救市措施，金管會統計，過去十年曾實施四次穩定措施，分別在 2011 年、2015 年、2018 年與去年新冠疫情嚴重的時候。其中，去年疫情爆發後，金管會祭出包括：發布新聞稿信心喊話、鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、請優質公司舉行業績或法人說明會、放寬信用交易擔保品範圍、調整每日盤中借券賣出委託數量限額及當日跌幅達 3.5%，次日平盤下不得放空等穩定措施。