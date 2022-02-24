比烏俄衝突更重要的事

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/02/23）

野村腳勤觀點：

塑化業麻雀上枝頭：

國際油價自去年 9 月突破每桶 80 美元迄今，已歷時半年左右，但台灣塑化業者報價因北京冬奧及農曆春節等因素 (多數業者停工、未補貨) 而未跟漲。隨著冬奧落幕、元宵節結束，中國的塑化廠商陸續開工，加上現階段下游廠商庫存偏低、國際油價氣勢正盛，我們認為日後塑化報價欲小不易。另一方面，即便今年塑化股的獲利成長性不如去年強勁，但配息值得期待。換言之，其兼具高股息殖利率、報價上揚暨評價面便宜的三重利多，若見行情我們不會意外。

經理人視角：

大盤利多因素：

企業獲利具上修空間：電子、金融、傳產全面上修，且部分次產業 2022 年每股盈餘 (EPS) 成長性更勝去年。 估值回落：扣除護國神山後的加權股價指數股價淨值比 (PBR) 從去年底的 1.76 倍降至 1.63 倍，吸引力日增。 類股輪動順暢：資金在電子、金融、傳產之間運轉良好，是極佳的震盪整理模式。

大盤利空因素：

地緣政治風險：影響短期盤面氣氛。 聯準會貨幣政策不確定性：影響成長股評價修正 (de-rating) 的定錨點，不過隨著半個月後 FOMC 會議的到來，此一不確定性將逐漸消散。

業績成長的重要性，更勝烏俄衝突：

近日烏克蘭與俄羅斯之間反覆的地緣政治動盪，加深市場的風險趨避心理，不過近幾個交易日的台股與美股節奏並未被恐懼感主導，理由一方面是西方國家對俄羅斯的制裁不痛不癢，且美方仍強調盼透過外交途徑解決問題，再加上俄羅斯屬於相對封閉的經濟體，主軸僅偏重於關鍵原物料如原油及天然氣的出口，實質影響性也偏向原物料、貴金屬及部分工業金屬等產業，而非全面性。除非，我們見到機率較低的衝突失控、戰役久拖，引發歐陸動盪並使通膨暴走，否則難以導致全球景氣再陷入系統性風險。以美國的角度，潛在的戰場 - 烏克蘭與其外貿往來並不密切，相對之下中國反而更仰賴烏克蘭市場，這也是北京這回並未如以往力挺俄羅斯的主要原因。我們正密切關注後續發展，惟情勢失控不在我們的基礎假設情境；再從歷史角度來看，地緣衝突或經貿制裁對股市的影響多屬短期，這次股價回歸基本面的關鍵時點，我們認為仍舊掌握在美國貨幣政策的調整步調，對於全球經濟成長率及企業獲利才具有重大影響性。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/01/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

野村台股五大王牌：

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

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