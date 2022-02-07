黃豆期貨價格持續攀升 漲至去年6月以來新高

由於對南美供應及中國強勁需求的擔憂，芝加哥黃豆期貨周一 (7 日) 上漲逾 1%，至去年 6 月以來新高。與此同時，基金經理正增加黃豆期貨與選擇權合約，到達 1 年前的高水準。

芝加哥期貨交易所 (CBOT) 最活躍的黃豆合約，周一觸及 2021 年 6 月以來的最高點，達每蒲式耳 15.79 美元。截至格林威治標準時間 0421，市場上漲 0.9%，至每蒲式耳 15.6775 美元。

玉米上漲 0.9% 至每蒲式耳 6.26 美元，小麥上漲 0.7% 至每蒲式耳 7.685 美元。

由於乾旱、熱浪和暴雨等惡劣天氣，觀察家一直在下調對南美玉米和黃豆產量的預測。中國正擴大收購美國黃豆，但採購玉米的計畫尚不清楚。

Rosario 穀物交易所在一份天氣報告中說，隨著乾旱風險再次蔓延，阿根廷的黃豆作物未來面臨著一個成敗的時期，在本月下半月之前，看起來不太可能有穩定的降雨。

美國農業部 (USDA) 周五確認向未公開的買家，出口了 295000 噸美國黃豆。穀物貿易商開始平倉，因為他們預計，本周農業部報告將顯示，巴西和阿根廷的穀物和油籽供應趨緊、收成減少。

周五公布的監管數據顯示，大型投機者在截至 2 月 1 日的一周內，增加了 CBOT 玉米期貨的淨多頭部位。另外，基金經理在淨多頭中增加了近 40000 口黃豆期貨和期權合約，達到 154488 口。

這是基金自去年 5 月以來對黃豆最樂觀的看法，此前，淨多頭在 2020 年 10 月上旬觸及近 238000 口的峰值，但 1 年之後，淨多頭水位已減至不足 5 萬口。自那之後，黃豆期貨上漲了 24%。