〈外銷訂單〉2月可望連24紅續創同期新高 成長幅度現趨緩跡象

我國外銷訂單在電子科技、傳統貨品需求帶動下，1 月續創同期新高，展望 2 月，經濟部統計處處長黃于玲今 (21) 日表示，依目前全球景氣來看，電子、資通訊產品需求仍強，估 2 月外銷訂單金額將達約 450-465 億美元，可望連 24 紅、續創同期新高。

考量工作天數減少，統計處估 2 月外銷訂單將較 1 月下滑至 450-465 億美元，月減 21%-23.6%，年增幅則落在 5.6%-9.2%。

針對工作天數影響，黃于玲說，今年 2 月工作天數與去年僅差一天，且外銷訂單受工作天數影響有限，訂單金額主要反映整體需求狀況，以資通訊、電子兩大產品來看，受去年筆電基期墊高，資通訊成長幅度將放緩，電子產品則可望在車用電子等新應用帶動下，維持強勁接單動能。

值得關注的是，1 月光學器材反映面板價格跌價，接單金額年增幅僅達 0.4%，黃于玲說，台灣光學器材主要面板接單為主，近年廠商轉往高單價、工控布局下，整體需求還算不錯，僅價格波動較大，但也已看到跌價幅度逐月收斂趨勢。

總體而言，黃于玲說，根據 IHS Markit 預期，今年全球經濟成長率仍可達 4.1%，將有助維繫國內廠商接單動能，至於近期俄烏情勢緊張，認為若戰爭爆發後，將對全球經濟造成負面影響。