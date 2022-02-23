1月製造業生產指數連24紅 改寫單月次高

經濟部統計處今 (23) 日公布 1 月工業及製造業生產指數，雖然受農曆春節假期、生產淡季影響，均呈現月減，但整體需求仍強，半導體產能維持滿載，1 月製造業生產指數達 142.42，月減 1.17%、年增 10.69%，連 24 紅，同步改寫歷年單月次高紀錄。

從行業別分析，統計處說，資訊電子產業仍以電子零組件業為主要貢獻來源，年增幅達 21.22%，半導體積體電路業也年增 27.21%，主要是 5G、高效能運算、物聯網等相關晶片需求，帶動晶圓代工產能滿載，液晶面板及其組件業則受惠商用、工控等產業領域，年增 14.55%。

電腦電子產品、光學製品業方面，在供應鏈瓶頸逐步改善、資料中心持續擴展基礎網路設施下，帶動網通設備、電腦設備零件等增產，年增幅也達 5.01%。

傳統產業中則僅有機械設備業保持成長，年增 12.97%，也反映半導體、5G 基礎建設、自動化設備等需求續增，反觀基本金屬、化學原材料、汽車及其零組件業則在春節庫存調節、歲修、比較基期高等因素影響下，分別年減 13.71%、6.74%、4.28%。

展望未來，統計處說，隨著疫苗接種率提升，多國陸續鬆綁邊界管制，將有利活絡全球經貿，此外，全球各主要國家持續推動基礎建設、創新科技應用，也有助推升我國製造業生產成長動能，估 2 月製造業生產指數將年增 7.9%-11.6%，呈現連 25 紅。