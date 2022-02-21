〈外銷訂單〉1月588億美元連23紅 續創歷年同期新高

經濟部統計處今 (21) 日公布 1 月外銷訂單統計結果，在季節性因素影響下，單月金額下滑至 588.7 億美元，月減 13.3%，但受惠供應鏈缺料狀況緩解下，各大貨品接單仍為正成長，年增幅達 11.7%，連 23 紅，並續創歷年同期新高。

按貨品別觀察，統計處指出，電子、資訊通信產品接單動能維持，雙創歷年同期新高，分別達 192.2 億美元、156.9 億美元，年增 3.9%、13.5%，主要受惠 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用續增，加上筆電需求仍在，電子產品已連續 24 個月雙位數成長。

光學器材也受惠商用、工控等面板需求成長，加上背光模組接單續增，單月接單金額達 24.5 億美元，年增 0.4%，不過面板價格續跌，抵銷部分增幅。

傳統貨品方面，統計處說，隨著全球景氣穩健擴張，終端需求續強，半導體業者積極擴產，加上原材物料行情高於上年同月，主要貨品接單仍維持雙位數成長，1 月基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品年增幅各達 36.1%、10.1%、12.1%、32.6%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，新興科技應用對我國半導體先進製程需求殷切，可望減緩科技類貨品第一季接單淡季效應，此外，國際原材物料續居高檔下，也可挹注傳統貨品接單動能。