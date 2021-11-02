Gogoro攜手Gojek 印尼推電動摩托車電池交換計畫

台灣電池交換龍頭廠 Gogoro 與印尼摩托車共享公司 Gojek 合作，將於印尼首都雅加達試行電池交換計畫，以平實價格租給駕駛，租金包含電池交換和維修。

雙方表示，初期將在雅加達的南區設置 250 輛 Gogoro 電動車和四座電池交換站，未來把電動車數量提高到 5000 輛，也會增設交換站。

Gogoro 9 月宣布將赴美借殼上市，而 Gojek 母公司 GoTo 是投資人之一，因此這次的試辦計畫是雙方策略合作的一環。

此舉也有助 Gojek 推動節能減碳，該公司今年 4 月宣布，將在 2030 年前實現淨零碳排放。

Gogoro 執行長陸學森說，繼中國和印度之後，印尼是 Gogoro 進軍的第三個國家。印尼不只是全球前幾大摩托車市場，消費人口也很年輕，對新奇事物抱持開放的胸襟，而且考量到雅加達是世界上空汙數一數二嚴重的城市，自然就想到和 Gojek 合作進軍印尼市場。

Gojek 和 Gogoro 合作節能減碳，圖取自 Gojek 官網

Gogoro 和 Gojek 的電池交換實驗計畫，將能測試印尼駕駛人對電動摩托車的接受程度。Gojek 運輸長 Raditya Wibowo 說，印尼共享摩托車駕駛人是能源消耗主力，如果 Gojek 的駕駛能接受電動摩托車，應該可以推廣給全印尼民眾。

根據 Gojek 的淨零碳排放計畫，Gojek 由 200 萬機車族和汽車族組成的車隊，將在 2030 年之前朝電動車轉型。

聯合國 COP26 氣候峰會正在格拉斯哥舉辦。根據 OneWorld in Data，印尼 2019 年碳排放量占全球的 1.69%。