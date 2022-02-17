疫情失控 香港傳下月推全民篩檢

知情人士透露，在北京當局派醫護人員協助下，香港政府決定 3 月開始進行全民強制新冠肺炎病毒篩檢，拒絕者將挨罰，以因應疫情爆發以來最嚴峻染疫潮。

星島日報報報導，消息人士表示，港府已決定由政制及內地事務局局長曾國衞統籌，3 月開始要求全港 750 萬名巿民接受強制檢測，以市民身分證號碼劃分，在全港逾百個檢測中心進行全民篩檢，每日檢測 100 萬人，每人接受三次篩檢，為期三周，拒絕者挨罰 10,000 港元（1,280 美元）。

知情人士說，大陸當局已允諾派醫護人員協助香港採樣，且部分檢測樣本將送往深圳化驗。

目前香港的核酸檢測能量為每日 20 萬。「火眼實驗室」全面運作後，月底檢測量可達到 30 萬。以香港 750 萬人計算，每日 30 萬檢測量，代表政府要 25 天才能為所有民眾檢測。

消息人士表示，港府希望檢測量能提高兩倍至每日 90-100 萬，若能達到此一水準，就能在一周內進行全民檢測。然而，香港要達到此目標，需要擁有足夠採樣人員，也要有足夠化驗能力。

知情人士說，若香港要提高化驗能力，必須從大陸輸入更多器材與技術人員，建立更多「火眼實驗室」，但此舉需更多時間，然而，目前香港疫情嚴峻，時間緊逼，不能再花時間建立實驗室，因此，香港將部分樣本「過河」送到深圳化驗，是最合理的做法。

這將是疫情爆發以來香港首度推動全民篩檢。香港感染人數持續改寫歷史紀錄，周三（16 日）新增確診病例達到 4,285 例。香港醫院管理局通報，周二（15 日）有九個死亡病例，最年輕者僅 3 歲。

中國國家主席習近平表示，控制疫情壓倒一切，香港政府應動員所有力量和資源，採取必要措施，確保香港社會大局穩定，為習近平罕見直接干預香港，使香港更難偏離北京的「清零」政策。

近日香港特首林鄭月娥對全民強檢篩檢的口風有變，她周二（15 日）出席行政會議前說，原則上不反對更廣泛或全民強制檢測。