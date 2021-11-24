紐西蘭將針對完成疫苗接種的旅客重啟邊境

紐西蘭政府在 24 日宣布，將階段性解除自去年 (2020 年)3 月展開的 COVID-19 防疫措施。該國針對大多數的外籍旅客，將於 5 個月後開始開放邊境。

紐西蘭採取的防疫規定，是 OECD(經濟合作暨發展組織) 的所有會員國當中最嚴苛的。身為島國的優勢，也讓紐西蘭有效的控制疫情，經濟復甦的步調也比其他國家更為迅速。

但是邁入今年 (2021 年) 之後，在傳染力強大的 Delta 變種病毒株肆虐之下，紐西蘭當局也被迫改變防疫策略；不過主要城市奧克蘭的疫苗接種率已達到相當水準，防疫規定也正逐漸鬆綁。

紐西蘭 COVID-19 防疫部長希普金斯 (Chris Hipkins) 在記者會上表示，完成疫苗接種的國外旅客，自 2022 年 4 月 30 日起將可入境該國。

另一方面，紐西蘭也正逐步放寬防疫規定，目前滯留在鄰國澳洲的紐西蘭人以及居留簽證持有人，只要完成疫苗接種，就可在 2022 年 1 月 16 日起入境紐西蘭；在相同條件下，大多數國家的旅客也將可在 2022 年 2 月 13 日起入境紐西蘭。

在紐西蘭解除境管後，雖然入境旅客必須入住紐西蘭國營隔離設施的規定也將一併廢除，不過在啟程前往該國時的陰性證明和疫苗接種證明的出示、以及入境檢查等各項防疫規定，也都將實施進一步的研議。