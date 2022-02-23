美股重點新聞摘要2022年02月23日

今日操盤前瞻

日本股市休市一日

紐西蘭央行利率決策

歐元區 1 月 CPI

拜登譴責俄羅斯舉動為「入侵開端」 宣布首波制裁

美國總統拜登周二 (22 日) 譴責俄羅斯總統普丁針對烏克蘭最新舉動形同「入侵的開始」，宣布首波制裁，對象包括俄羅斯的兩家銀行、主權債券、重要人士及其家屬。閱讀全文...

俄羅斯揮軍東烏克蘭 德國總理宣布暫停驗收北溪 2 號天然氣管

德國周二 (22 日) 表示，在俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin) 承認烏克蘭東部的分離地區，並下令俄羅斯軍隊進入該地區充當維和部隊後，德國將停止驗收將天然氣從俄羅斯直接輸送到歐洲的北溪 2 號天然氣管道。閱讀全文...

商業活動加速！美國 2 月 Markit 製造業 PMI 優於預期

IHS Markit 周二（22 日）公布美國 2 月採購經理人指數 (PMI) 初值，由於員工休完病假回歸工作崗位、商務旅行增加以及原物料供應增加，製造業 PMI 從 1 月的 55.5 反彈至 57.5，優於預期的 56，意味著商業活動正在加速。閱讀全文...

川普社群平台 Truth Social 發布 概念股 DWAC 盤前暴漲逾 20%

美國前總統川普創立的新社群媒體平台 Truth social 應用程式在蘋果 App Store 商店日前首次亮相後，周二（22 日）不僅奪得下載次數排行榜冠軍，Truth Social 母公司 Digital World Acquisition Corp 當日盤前股價飆漲逾 20%。閱讀全文...

〈財報〉梅西百貨第 4 季獲利超越預期 表態不會分拆電商業務

梅西百貨 (M-US) 周二 (22 日) 公布的第 4 財季獲利和銷售額超過分析師的預期，並表示經由策略評估促使該零售商加快了轉型計劃。閱讀全文...