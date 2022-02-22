機械公會估今年出口值成長15% 2025年產值達2兆元

機械公會理事長魏燦文今 (22) 日表示，在智慧製造需求推升下，今年機械出口值可望成長 15%、達 1.5 兆元，目標 2025 年達到 2 兆元。

據機械公會統計，今年 1 月機械出口值 30.13 億美元，年增 12.8%，創單月新高，優於原先預期，也是 2020 年 9 月起連續 17 個月上漲，顯示國際景氣對機械設備剛性需求持續暢旺。

魏燦文指出，以目前台灣機械業訂單正熱情況來看，可樂觀推測，今年機械產業出口將持續成長，但因我國整體出口屢創新高，新台幣仍有升值壓力，需持續關注與競爭對手國匯率變化。

魏燦文認為，若全球原料持續缺貨，航運成本又因塞港與油價走升而無法下降，廠商縱使滿手訂單，只怕也是獲利有限。

魏燦文說明，今年機械業主要成長動能，將來自智慧機械取代傳統設備，為因應節能減碳、碳中和與 ESG 等大環境趨勢，除技術進步外，如何減少能源消耗、碳排量，使生產更自動化，將驅動很大的商機。

魏燦文表示，全球供應鏈都在改變，以前全球工廠只在中國，現在每個國家都希望建立自己供應鏈，帶動機械業需求遍地開花，若智慧機械取代傳統設備，在傳統設備廠汰舊換新下，將迎來機械業的天空。

魏燦文也說，從今年工具機展來看，許多廠商已意識到智慧製造是必然趨勢，過去做中低階產品的廠商，紛紛轉型朝注重精度需求的高階製造邁進，這是台灣的契機。