正崴系統整合事業百花齊放 明年營收重返成長

正崴 (2392-TW) 今 (22) 日召開法說會，公司認為，明年在穿戴式裝置、觸控筆新客戶加入外，電競頭戴式裝置也看到不錯的需求，加上切入儲能領域，在料件狀況舒緩下，系統整合事業將大幅回升，明年營收將重返成長，年增幅雙位數起跳。

正崴今年受缺料及疫情影響，電動滑板車等系統整合產品出貨狀況不如預期，前 10 月營收 673.28 億元，年減 6%；不過，第四季蘋果新機上市，帶動通路事業加溫，預估第四季營收可望持平去年同期水準。

展望明年，正崴認為，缺料問題將在首季獲得紓緩，部分遞延訂單可望陸續出貨；以各事業表現來看，系統整合會有比較大的成長，零組件其次，通路事業則因為今年基期較高，明年成長動能較緩。

正崴進一步指出，明年在藍芽耳機、運動手環、觸控筆都有新增客戶；二輪電動自行車 / 滑板車產品也可望回溫；另外，電競相關的遊戲機搖捍、耳機及頭戴裝置也有看到需求，加上切入儲能裝置與充電站等，都是明年系統事業的成長動能。

零組件產品方面，除了手機、耳機連接器、高速傳輸線 (USB4.0) 外，電動車模組、零組件也持續布局，也拓展筆電、智慧音箱用的電源供應器；越南新廠將開出電源供應器產線，預計明年下半年投產；目前正崴各事業營收占比，系統整合 47%、3C 零組件 37%、通路 15%。