研華二大智慧醫療解決方案 取得歐美雙認證

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (23) 日宣佈，智慧病房解決方案 (iWard) 及遠距醫療解決方案 (iTeleMed)，通過美國健康保險可攜與責任法(HIPAA)，以及歐盟一般資料保護規則(GDPR) 合規性驗證，成為台灣第一家通過雙認證的醫療軟體，未來將加速打通歐美與東南亞等國際市場。

研華表示，在東南亞將透過與當地醫院或 SI 業者合作的方式，以開設在東南亞的歐美醫療業者醫院為跳板，積極搶進歐美市場。

國際驗證公司 SGS 指出，HIPAA 與 GDPR 是歐美醫療資訊保護管理的主要法規，研華透過 HIPAA & GDPR 的合規性設計、實作與確認，取得進軍歐美市場的入場券，符合對合法合規的要求。

研華表示，公司智慧病房解決方案將病患關懷與護理照護整合在單一平台，相較於歐美醫療系統供應商多將這兩大服務分別獨立成一套系統的做法，可以更有效地提高醫護人員作業效率與病患照護品質。

遠距醫療解決方案的優勢則在於，整合研華醫療專用硬體設備，如遠距醫療推車、遠距醫療行李箱等；當病患遠距接受各種醫療設備或儀器的檢查時，相關檢查資料皆會整合與歸戶到病患身上，醫囑也會同步到醫院的 HIS 或 NIS 系統。