和鑫去年EPS 1.24元 擬配0.35元現金股利

觸控面板廠和鑫 (3049-TW) 今 (22) 日公布去年財報，去年第四季純益達 2.19 億元，每股賺 0.27 元，全年則三率三升，純益 10 億元、每股賺 1.24 元，和鑫並通過去年下半年盈餘分配，每股擬配發 0.35 元現金股利。

和鑫去年第四季營收 10.13 億元，季增 7.67%、年增 8.4%，毛利率 34.14%，季減 0.45 個百分點、年增 2.16 個百分點，營益率 25.7%，季減 0.96 個百分點、年減 0.76 個百分點，稅後純益 2.19 億元，季增 12.43%、年增 4.26%，每股純益 0.27 元。

累計和鑫去年營收 37.75 億元，年增 22.3%，毛利率 34.4%，年增 11.35 個百分點，營益率 26.57%，年增 13 個百分點，稅後純益 10 億元，年增 185%，淨利率 26.49%，年增 15.15%，三率三升，每股純益 1.24 元。

和鑫去年上半年盈餘並未分配股利，以此來看去年盈餘每股分配 0.35 元現金股利，以今日收盤價 14.1 元計算，現金殖利率約 2.48%

展望今年，和鑫在既有手機業務上，因產能相對較小、客戶穩健，預期整體產能利用率可望維持高檔，並持續著重布局電子價籤 (ESL) 業務，去年加碼投資的新產能估從本季陸續開出，今年相關產能可望較去年翻倍成長，成營收主力成長動能。

另一方面，和鑫配合集團內職務調動，今日董事會也通過由副總經理雷力誌擔任新創事業副總經理，今年股東會則預計在 5 月 24 日召開。