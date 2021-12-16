〈雄獅觀光論壇〉觀光業轉型為新趨勢 潘思亮、王文傑提解方

雄獅集團 (2731-TW) 今 (16) 日舉辦 2021 觀光經濟論壇，晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮與雄獅董事長王文傑進行圓桌會談，潘思亮指出，新年新希望是台灣更好，看好我國經濟仍有望蓬勃發展，呼籲儘快開放邊境，至少放寬商務客來台限制，王文傑則期許，台灣可成為國際級觀光品牌。

潘思亮表示，疫情給了人類反省的時刻，須加快轉型腳步；全世界每 10 人就有 1 個人從事旅遊相關行業，也是最永續最在地深耕的產業，對外發聲不是為自己，「達美樂都賣了我是混得過去的」。

疫情情間，晶華學習重新打造企業文化，加速進入外送外帶市場，打造創造數位的美食平台，接下來可能進入雲端廚房服務。

潘思亮強調，疫情帶來啟發，發現飯店可以同時作為長期住宅、辦公的平台，透過五星級的服務升級不動產、平台化管理，因此，接下來將積極進行品牌授權，以提供豪宅服務，預告會有越來越多麗晶豪宅推出。

另一方面，晶華旗下捷絲旅也會在明年插旗美國、日本市場，不過，除了海外拓展不，同時會持續深耕台灣，在資產管理、飯店和餐飲等領域全面出擊。

潘思亮再次呼籲，新年新希望是台灣更好，由於我國邊境管制已到達一個轉捩點，「一定要開放，至少商務」，以利國內經濟繼續蓬勃發展。

王文傑則指出，疫情發生後，旅遊轉型生活風格時尚產業，因此，過去一年，雄獅快速調整，例如借鏡日本、瑞士等國，全力經營鐵道旅遊。

王文傑強調，台灣有機會成為國際級觀光品牌，而雄獅則要做為台灣的觀光聖山，未來雄獅不會只做出境業務，還要帶進更多外籍旅客，