〈虎年開紅盤〉兆豐金董座：虎年金融市場五大威脅蠢動 啟動3C策略應戰

虎年開工日展望今年，兆豐金 (2886-TW) 董事長張兆順表示，全球經濟將持續面臨新冠肺炎變種病毒持續肆虐、供應鏈瓶頸、通膨升溫、中國經濟發展的隱憂與地緣政治緊張衝突等五大威脅，兆豐金也擬妥 3C 策略因應。

兆豐金今 (7) 日舉行線上團拜，張兆順致詞時提及，因應全球地緣政治與經濟等威脅，金融業必須擬妥善因應對策，降低對營運上的衝擊，並將危機化為轉機，同樣要以三 C 積極應對挑戰 (CHALLENGE)、勇於變革 (CHANGE)、掌握新商機 (CHANCE)，創造兆豐金控集團的價值，以及同仁與股東的雙贏。

張兆順進一步指出，兆豐銀行過去幾年正努力積極轉型，但轉型並非一蹴可及，期間需要不斷磨合與溝通修正，才能發展出最適模式。

他也表示，銀行已有小部分業務轉型已展現努力的成果，例如信用卡歷經 3 年轉型，如今流通卡數超越百萬張，去年轉虧為盈，成績斐然。

張兆順鼓勵同仁，在各項業務發展應有願景，設定具體目標，提出行動方案，發掘潛在客戶，思考上要跳脫原來的模式，大膽提出規劃，勇於投資系統，積極數位轉型。

兆豐金控總經理胡光華也期盼各子公司依循今年既定的發展策略積極朝五大方向努力，包括：一、掌握全球升息契機，妥善做好資產負債配置，二、持續落實執行 ESG 行動方案，並開拓相關投融資商機，三、積極推動數位轉型計畫，並擴大金融生態圈，四、提升財務操作能力，增加獲利貢獻，五、強化線上線下共銷機制，創造集團資源整合效益。

兆豐銀行總經理蔡永義認為，聯準會可能在 3 月起啟動三到五次的升息，而升息將有助銀行業績的表現，因此提出加快數位化及數位轉型、提振企金放款動能、轉型消金放款、擴大財管業績與手收規模、靈活財務操作並擴大投資部位、改善存款結構等五大重點業務目標，希望能帶動兆豐銀行獲利榮景。