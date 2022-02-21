2月電視面板跌勢續收斂 32吋報價持平上月

集邦旗下 WitsView 今 (21) 日公布 2 月下旬面板報價，電視面板跌勢持續收斂，其中，32 吋電視面板報價更持平上月底，為近 8 個月首見，集邦顯示器研究處研究副總范博毓表示，由於部分產品價格持續修正，現階段僅能視為電視面板「接近止跌」的訊號；至於 IT 面板跌勢則有擴大跡象。

WitsView 最新 2 月報價統計，32 吋電視面板報價 40 美元，與上月持平，其餘電視面板跌幅也都收斂至 5% 以內，43、55、65 吋面板報價落在 72、110、177 美元，跌幅為 2.7%、1.8%、4.3%。

范博毓強調，終端需求能否回溫，是面板報價止跌甚至反彈的關鍵因素，依目前市場況來看，中小尺寸電視面板已趨近止跌，預期最快第二季中旬電視面板就可望止跌，IT 面板則要視下半年旺季備貨需求，才有止跌反彈機會。

對比電視面板跌勢持續收斂，2 月 IT 面板全尺寸修正幅度較上月擴大，2 月 23.8、27 吋顯示器面板均較上月下跌 3 美元，報價來到 77.6、86.7 美元，跌幅落在 3%，21.5 吋面板則修正 4 美元，跌幅近 6%，報價來到 62.8 美元。

筆電面板仍以 11.6 吋 Chromebook 主流尺寸跌幅最重，2 月下跌 2.8 美元，跌幅達 7.91%，報價來到 32.6 美元，14-17.3 吋筆電面板平均也下跌 1.9-2 美元，跌幅落在 3-4.5%。