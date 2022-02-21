帆宣去年EPS 8.24元 擬配4.5元現金股利 同創掛牌以來新高

半導體設備大廠帆宣 (6196-TW) 今 (21) 日公布第四季財報，純益 6.01 億元，季增 43.4%，年增 211%，每股純益 2.61 元，全年稅後純益 15.47 億元，年增 70.4%，每股純益 8.24 元，董事會決議去年盈餘每股擬配發 4.5 元，全年純益、每股純益與股利同創掛牌以來新高。

帆宣去年第四季營收 115.08 億元，季增 37.5%，年增 60%，毛利率 8.7%，季減 2.8 個百分點，年減 2.3 個百分點，營益率 3.6%，季減 2.17 個百分點，年減 0.5 個百分點；純益 6.01 億元，季增 43.4%，年增 211%，每股純益 2.61 元。

帆宣去年營收 344.58 億元，年增 37.2% ，毛利率 10.5%，年減 1.8 個百分點，營益率 4.8%，年增 0.02 個百分點，稅後純益 15.47 億元，年增 70.4%，每股純益 8.24 元。

帆宣也決議，擬發放超過 8.67 億元現金股利，配息率約 54.6%，每股配 4.5 元現金股利，以今日收盤價 165.5 元計算，現金殖利率約 2.7%。

展望未來，帆宣董事長高新明表示，半導體市況熱絡，截至去年底在手訂單高達 491.56 億元，今年不論是廠務工程、自有品牌設備或是設備代工等，業績都將持續成長，法人估，帆宣今年營收年增 2-3 成，將突破 400 億元大關。