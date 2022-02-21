〈台幣〉突破區間震盪 量縮連3升收27.83元

隨著俄烏緊張情勢緩解，亞股今 (21) 日跌幅收斂，亞幣也普遍走揚，新台幣兌美元匯率連 3 升，並突破區間震盪格局，最高升抵 27.815 元，終場收在 27.83 元，升值 4 分，為逾一周高點，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 9.805 億美元。

國際匯市緊盯俄烏地緣政治情勢，今天傳出在法國總統馬克宏斡旋下，美俄有望舉行元首峰會，帶動新台幣匯率升幅逐漸放大，一度升值 5.5 分，最高衝上 27.815 元，不過，整體量能仍偏低，以進、出口商實質需求為主。

新台幣兌美元匯率終場升值 4 分，以 27.83 元作收，為 2 月 10 日以來的最高點，台北外匯市場成交值 6.73 億美元，元太外匯市場成交值 3.075 億美元。

台股方面，在鋼鐵等傳產股強力撐盤下，加上電子股回穩，指數跌幅逐漸收斂，一度翻紅，終場小跌 10 點，收在 18221 點，站穩月線。外資今天終止連 3 日買超，反手賣超 112 億元。

觀察主要貨幣今天表現，美元指數小跌 0.01%，韓元勁揚 0.32%，日圓、新台幣分別升值 0.17%、0.14%，歐元升 0.04%，新加坡幣則貶值 0.13%，人民幣貶 0.1%。