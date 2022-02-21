〈台股盤前〉俄烏局勢隱憂未緩解 短線維持震盪觀望格局

台股上周在俄烏局勢、美國升息等因素影響下，周跌 78 點，險守月線支撐，儘管美股等國際股市震盪劇烈，但三大法人普遍站在買方，顯示對台股加碼意願仍高，預期短期受俄烏局勢變化影響，台股仍將維持偏區間震盪觀望格局。

俄烏緊張情勢不斷升溫，烏克蘭東部周末雙方陣營已劍拔弩張，多地傳出爆炸事件，也讓開戰成為全球焦點，市場更點名俄烏局勢將影響債市匯市、黃金、小麥穀物、天然氣石油等市場走勢。

盤面焦點方面，隨著蘋果新一款智慧型手機 iPhone 14(暫稱) 進入代工試產作業階段，市場傳出，高階機種將由鴻海續拿下組裝訂單，坐穩組裝龍頭地位，而中國立訊則尚未取得新產品試產導入量產服務訂單 (NPI)。

晶圓代工龍頭台積電最新市值則達 6187 億美元，超越輝達的 5910 億美元、臉書母公司 Meta 的 5611 億美元，再度奪回全球半導體市值王，躍升全球市值第八大企業，此外，英特爾規劃在明、後推出的 Meteor Lake、Arrow Lake 處理器，預計將採用晶片塊 (tiles) 設計，其中，繪圖晶片塊將採台積電 3 奈米製程。

IC 設計龍頭聯發科最新員工分紅出爐，預計在 2 月下旬發放去年下半年員工分紅，總額達約 132.37 億元，創歷史新高，平均每位員工將可分得 110-120 萬元，也創下歷年最高。