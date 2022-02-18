〈台股盤後〉貨櫃航運續揚 中小型股撐盤 站回18200點之上

俄羅斯與烏克蘭緊張關係加劇，台股今 (18) 日早盤隨著國際股市下挫逾百點，電子、金融指標股賣壓沉重，最低來到 18098.52 點，不過貨櫃航運、觀光類股齊步大漲，加上中小型股撐盤，跌幅逐步收斂，終場下跌 36.22 點或 0.2%，以 18232.35 點作收，成交量 3029 億元。

櫃買指數開低走高，終場上漲 1.1 點或 0.5%，收在 221.17 點，其中航運業表現最強勢，上漲 2.15%，其次為觀光、鋼鐵類股；文化創意、電子通路最弱勢。

電子三雄今日持續疲軟，台積電下跌 1.24%，收在 637 元；聯發科、鴻海同收黑，僅零星個股收紅，包括台達電、欣興、國巨、南亞科等。

在電子權值股火下，貨櫃航運族群再度領漲，貨櫃海運三雄萬海、長榮大漲逾半根停板，陽明也上漲逾 4%；志信、中櫃、榮運等連袂漲停，四維航、台航、台船、建新國際、台聯櫃、東森也有 1-2% 漲幅。

鋼鐵也扮演撐盤要角，中鋼 3 月內銷盤價，八大項規格產品全面調漲，終場小漲 0.28%，收在 35.65 元，新光鋼上漲近 3%，春源、盛餘、高興昌、燁輝站穩盤上。

觀光類股延續強勁漲勢，鳳凰、夏都拉出逾半根停板，雄獅、第一店、雲品也上漲逾 2%，寒舍、晶華、好樂迪、新天地表現也不俗。

法人表示，美國聯準會會議紀錄並未明確提及三月升息的幅度，加上受到烏克蘭戰事影響，市場觀望氣氛轉濃；台股雖然短線面臨漲多回檔壓力，但預期多方仍掌控盤面，指數下檔仍有支撐。