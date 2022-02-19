〈熱門股〉觀光業迎復甦年 5檔觀光股周漲逾2成

由於今年下半年有望開放出國旅遊，觀光股本周噴發，有 5 檔周漲幅超過 20%，包括寶得利 (5301-TW)、五福 (2745-TW)、山富 (2743-TW)、易飛網 (2734-TW) 和鳳凰 (5706-TW)，隨著邊境逐步開放，觀光業者今年迎來復甦曙光可期。

中央流行疫情指揮中心規劃，先等商務客入境縮短檢疫期的措施控制好，才會考慮開放觀光。

旅遊業者已提出 3 大建議，包括 3 月開放商務客、5 月開放完整接種疫苗的外國觀光客入境，以及 7 月開放完整接種疫苗可參加跨境旅遊團。

部分旅行社表態，希望政府能在 7 月開放跨境旅遊團，屆時在傳統旅遊旺季的加持下，業績有望明顯回升。

HAPPY GO 旗下市調顧問品牌 GO SURVEY 近期針對卡友所做的國內外旅遊調查，結果顯示，若國外旅遊解封，70% 受訪者有旅遊計畫，其中 32.7% 的人計劃於一年之內出國旅行占比最高，前五大旅遊區域國家以日本和韓國居首，占比超過 50%，顯然有布局東北亞旅遊的業者將先行受惠。

法人認為，隨著各國逐漸開放邊境，疫苗覆蓋率提升，旅遊業者今年起走出谷底無虞，不過，由於機票費、團費均漲價，再加上目前國外疫情仍持續蔓延中，勢必使部分消費者先處在觀望，觀光市況的復甦程度仍有待觀察。