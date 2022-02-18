杜邦以110億美元出售行動及材料部門給Celanese

杜邦 (DD-US) 周五 (18 日) 宣布已與 Celanese (CE-US) 達成最終協議，以 110 億美元現金出售大部分行動和材料部門，包括工程聚合物業務線以及高性能樹脂和先進解決方案中的部分產品線。

Celanese 已收到與交易相關的全額承諾融資。該交易預計將在 2022 年底左右完成，但尚待符合成交條件和監管部門的批准。

杜邦執行董事長兼 CEO Ed Breen 表示，「我們今天宣布與 Celanese 的交易將創造出一個領先市場的產品組合，以無與倫比的規模、製造能力和技術專長服務於汽車、消費和工業市場。」

Celanese 董事長兼 CEO Lori Ryerkerk 表示：「我們很高興歡迎來自杜邦的未來同事，他們已在業界建立備受推崇的世界級產品和技術組合。」「雙方的業務高度互補，這將加速我們在未來行動、聯網和醫療等高價值應用領域的成長。」

行動與材料部門 (M&M) 中的汽車粘合劑、Multibase 和 Tedlar 產品線不在出售的範圍內。杜邦將從 2022 年第 1 季開始公布未出售的 M&M 業務。總體而言，保留的 M&M 業務在 2021 年產生約 9.5 億美元的淨銷售額和約 1.2 億美元的獲利。