110年地價稅收降至902億元 寫6年來新低

根據財政部統計，105 年地價稅實徵淨額 939 億元、年增幅達 32%，但到了 109 年因部分縣市調降地價公告，加上農田水利會改制，使得當年稅收僅 902 億元，創 6 年來新低。

地價稅徵收標準，主要是由各地方稅捐稽徵機關根據公告地價課徵，因此實徵淨額多寡與公告地價調幅息息相關。

財政部表示，105 年為促使土地持有稅負合理性，公告地價調漲逾 3 成，也讓該年度地價稅實徵淨額高達 939 億元，較前一年大增 32.0%，但 107 年隨部分縣市調降公告地價，實徵淨額 719 億元、年減 3.1%。

到了 109 年雖有大額補繳稅款入帳，但因台中市公告地價續降 2 成，導致全國實徵淨額 918 億元，年減 0.2%，110 年實徵淨額再減 1.6% 降至 902 億元，稅收創 6 年來最低。

財政部表示，110 年實徵淨額創 6 年來新低，主要是各地農田水利會自 109 年 10 月起改制為公務機關，其出租之土地稅率改適用公有土地稅率 10‰。

依稅率觀察，第 6 級稅率土地的地價稅額歷年皆占稅源 3 成，公有土地、自用住宅用地皆僅占稅源 6% 左右。

報告指出，110 年課徵最高稅率 (第 6 級) 者樣態，查定稅額 286 億元中有 86% 是由法人繳納，其中六都以台北市 91 億元最多，其次為高雄市 41 億元；自然人中，男性查定稅額 30 億元、女性 11 億元。