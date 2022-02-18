股市多頭挹注稅收 證交稅去年首破2000億元年增逾8成

根據財政部統計，去 (2021) 年稅收共 2 兆 8742 億元、年增幅近 2 成，不僅重拾成長動能，也同步創歷史新高，其中又以證交稅表現最為亮眼，在股市多頭挹注下，帶動稅收首度突破 2000 億元，年增幅高達 8 成以上。

財政部今 (18) 日發布統計通報，報告指出，去年在上市櫃營收與獲利成長帶動下，加上前年紓困免辦暫繳的稅款遞延入帳，推升營利事業所得稅實徵稅額遽增。

此外，股市部分在資金寬鬆，航運、鋼鐵及元宇宙等新興題材發酵，帶動股市價量續創歷史新高，使證券交易稅表現亮眼，加上營業稅因國內製造產銷穩定，去年全國總稅收較前年增加逾 4700 億元，較預算數多出超過 4300 億元。

分析正成長稅目中，證交稅收年增幅達 82.8% 居冠，主要是股市交投熱絡，帶動成交量持續成長有關，其次則是贈與稅年增幅 54.9%，主因大額稅款入帳，遺產稅因適用課徵稅率 15%、20% 的大額申報案件增加有關。

另外，營所稅年增幅 47.1% 居次，稅收較去年增加 2248 億元，主因是 2020 年暫繳稅款回補，加上市櫃公司獲利成長，使得結算申報及暫繳稅額大增。

在負成長稅目中，土增稅因 2020 年部分縣市實施市地重劃、台商回流 購地建廠的大額案件增多墊高基期，導致稅收年減 30 億元、減幅 2.6%；地價稅則因各地農田水利會改制為公務機關，出租土地適用稅率調降，因此較前年減少 15 億元。

另外，菸酒稅與娛樂稅則深受疫情影響，導致菸酒產品需求減少，而娛樂稅也因警戒期間休閒娛樂場所關閉，稅收各減少 6 億元，娛樂稅減幅達 32.3% 為歷來最大。

就各稅目規模值觀察，去年營所稅、綜所稅、營業稅、證交稅、遺產稅等 10 稅目規模創新高，菸酒稅為歷年次高水準，贈與稅居歷年第 3 位；至於證交稅首度超過 2000 億元達 2754 億元規模，土增稅則連續 3 年達千億元水準，是近 6 年來次高。

