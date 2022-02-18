外資再砸近百億元加碼貨櫃三雄 反手調節航空雙雄

台股今 (18) 日在傳產逆勢撐盤下，跌幅收斂，終場下跌 36 點，收在 18232 點，三大法人聯手買超 87 億元，其中，外資再砸 95.97 億元敲進貨櫃三雄近 7 萬張，並加碼記憶體、PCB 族群，反手調節航空雙雄。

三大法人今日同步站在買方，外資買超 64.72 億元、投信加碼買超 11.64 億元、自營商則買超 10.64 億元，三大法人合計買超 87 億元；期貨方面，外資淨空單增加 764 口至 17209 口。

外資大舉持續買超貨櫃三雄，長榮 4.6 萬張居冠、陽明 1.7 萬張、萬海 6888 張，鋼鐵族群的大成鋼、中鋼也各買逾 5000 張。電子股則鎖定記憶體與 PCB 族群，華邦電 2.2 萬張、威剛近 7000 張、欣興逾 1.2 萬張、定穎 7528 張、華通 5674 張。

外資賣超標的方面，昨日大買航空雙雄，今日變臉調節，華航賣 2.7 萬張、長榮航 2.2 萬張；電子股調節聯電近 3.2 萬張最多，友達 1.3 萬張、群創 1.2 萬張、緯創與台積電各逾 7000 張；金融股的臺企銀、新光金各賣 1.2 萬張、8657 張。

投信買超前十名分別為華航 5651 張、南亞科 4914 張、威剛 3144 張、華邦電 2717 張，旺宏、永豐金、陽明均有逾千張，以及仁寶、強茂、開發金等。

投信賣超前十名標的，富采 3998 張、聯電 3425 張、富邦金 2947 張、緯創 2849 張、國泰金 1626 張，茂迪、台半、貿聯 - KY、聯茂、台光電等。