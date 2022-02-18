航運、觀光股力抗賣壓 台股跌36點收18232點 月線失而復得

俄羅斯與烏克蘭關係趨於緊繃，拖累美股周四全面重挫，台股今 (18) 日也開低走低，一度回測萬八，晶圓雙雄等電子權值股壓盤，傳產相對有撐，航運、觀光族群仍為盤面人氣指標股，終場指數跌幅收斂，下跌 36.22 點，收在 18232.35 點，月線失而復得，成交值 3028.89 億元。

櫃買指數終場上漲 0.5%，收在 221.17 點，成交值 593.81 億元。上市櫃成交值合計 3622.7 億元。

費城半導體指數周四大跌 3.74%，台積電今天應聲走低，一路在盤下震盪，終場下跌 1.24%，收在 637 元，市值下滑至 16.51 兆元；聯電同步下挫逾 1%，收在 53.7 元；瑞昱、研華、聯發科、友達等指標股均呈下跌走勢。

觀光族群持續受到解封題材的激勵，人氣強強滾，易飛網、山富、五福及寶得利再度噴出漲停，鳳凰、燦星旅、夏都、亞都、雅茗 - KY、六角等飯店、餐飲股，漲勢也都相當凌厲，為盤面多頭指標。

運輸族群也獲多頭青睞，四維航、榮運、中櫃、志信強勢亮燈漲停，貨櫃三雄同樣漲勢凌厲，萬海大漲逾 6%，長榮、陽明也有 4-5% 的漲幅，航空雙雄方面，華航漲幅放大至 2%，長榮航則在平盤附近震盪，終場收小紅。

ABF 載板三雄吸引買盤進駐，強勢翻紅在盤上表現，欣興一度漲逾半根停板，平前波寫下的歷史新高紀錄 247.5 元，終場則收 242 元，漲幅縮至 3.2%，景碩、南電同樣逆勢抗跌，終場上漲 1-2%。