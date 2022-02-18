綠能發展跨大步 再生能源憑證破百萬張

因應永續綠能發展，台灣積極布建相關應用，經濟部標準檢驗局今 (18) 日表示，累計至今年 2 月已發出 106 萬張再生能源憑證，憑證交易量也突破 91 萬張，此外，台電也透露，陸域風力發電累計發電量也在今日達到 100 億度的新里程碑。

經濟部標準檢驗局表示，面對環境、社會、公司治理 (ESG) 概念發展，企業可透過直轉供或自發自用等方式取得憑證，以證明投入環境保護、永續價值，國內自 2017 年 5 月發出首張再生能源憑證 (T-REC)，累計至今已突破百萬張。

根據統計，標準檢驗局至今憑證案場數達 226 個，核發超過 106 萬張憑證 (約 10.6 億度綠電，可望減碳量約 53.4 萬公噸)，總體憑證交易則突破 91 萬張，其中，台積電 (2330-TW) 取得多數再生能源憑證，元太 (8069-TW)、大江生醫 (8436-TW)、台達電 (2308-TW)、群聯 (8299-TW) 等也已拿到再生能源憑證。

展望未來，標準檢驗局將掌握綠電交易市場發展，進一步推出多元綠電交易方案，如中小企業「單一電號多用戶示範計畫」，此外，除綠電轉供交易外，近年自發自用憑證交易量也逐年上升，累計交易紀錄已達萬張以上，也有更多地方政府機關、學校配合綠能政策。

另一方面，台電陸域風力發電也邁入新里程碑，台電表示，自澎湖中屯首座陸域風機在 2001 年啟用後，累計已完成 168 部陸域風機，總裝機容量達 297.04MW，截至今日總累積發電量達到 100 億度。

展望未來，台電指出，除持續開發陸域風力外，也朝向離岸近海拓展風力新場域，台電離岸一期風力發電工程共 21 部風機已在去年完成併聯，二期計畫也正進行中，預期在 2025 年將達到陸域風力 370MW、離岸風力 403.7MW 開發容量目標。