夏普擬回購SDP股權100%子公司化 完善產品線重返全球競爭行列

鴻海 (2317-TW) 轉投資日本夏普 (SHARP)(6753-JP) 今 (18) 日董事會決議，要將持股 20% 的大型液晶面板生產公司的 SDP (堺工廠)重新子公司化。夏普會長戴正吳表示，SDP 復歸將能完善夏普各尺寸電視及顯示器的產品線，同時取得面板優先供應權，藉此重回全球市場競爭的行列。

戴正吳透露，夏普在去年初原本要將 SDP 全數出售給 WPL，但覺得不妥改為出售 80%，但如今考量大型面板的市場動向和夏普事業戰略，因此決定要向 WPL 買回所持有的股權，將 SDP 復歸為夏普 100% 子公司，後續將展開協議，依法定程續達成最終共識後完成交易。

戴正吳解釋，目前夏普在電視及顯示器已推出導入 SDP 面板的 42、60、70 吋商品，而 SDP 雖然在廣州擁有 10.5 代線高效率及高成本競爭力工廠的部份股權，但目前夏普並沒有面板採購量和價格的優勢。

因此，夏普若併購 SDP 就能取得廣州工場 55、65、75 吋面板的優先供應權，夏普就可以擁有完整系列的產品，

另一方面，SDP 目前也投資筆電、電腦用的 14 吋液晶面板的開發及生產，將來可以提供具有競爭力產品，夏普龜山工廠稼動超滿的部分也可以由 SDP 來分攤紓解，戴正吳認為，夏普的銷售力和技術力加上 SDP 的生產能力，未來夏普顯示器事業發展不容小覷。

據了解，SDP 在堺工廠投資了 4300 億元日幣 (下同) 以上，關連工廠的投資也耗資 5000-6000 億元，投資總額超過 1 兆，雖然因為這個投資導致夏普一度陷入經營危機，但 SDP 從 2009 年開始投產至今已經超過 12 年，折舊及技術已成熟，大幅改善經營體質。

此外，SDP 也有許多技術人員是從夏普借調，加上部分土地、關連工廠都是向夏普租借，戴正吳強調，兩家公司長期以來，是不可分割的事業共同體。