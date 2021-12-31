必和必拓：未來10年電池業對鎳需求預期大增逾5倍

過去鎳礦都被用來製造不鏽鋼，如今隨著電動車興起，鎳礦因為是鋰電池的關鍵資源，重要性日益提高。必和必拓 (BHP Group) 金屬與礦業市場分析主管 Bao Wenjun 表示，未來 10 年電池業對鎳需求將激增 5 倍以上。

Bao Wenjun 指出，未來 10 年，原生鎳需求預估將增長 130 萬噸。在 2020 年至 2030 年期間，電池業對原生鎳的需求預計將增加約 70 萬噸，增漲幅度超過 500%，佔全球原生鎳總需求量的 20% 以上。

他也表示，目前必和必拓約有 85% 的鎳金屬用於全球電動車電池製造的材料，而在 2017 年，此一比例僅有約 21%，前幾年甚至不到 5%。

根據諮詢公司 Rystad Energy 先前發布的報告顯示，預期到 2024 年，全球鎳需求將會達到 340 萬噸，遠高於今年的 2.5 公噸。屆時，鎳產量預估將只有 320 萬噸，全球將面臨供不應求。

鎳是電動車電池的重要組成部分，供應短缺可能會為汽車製造業造成衝擊。全球能源金屬專家、Rystad Energy 高級副總裁 James Ley 表示：「潛在的鎳短缺可能會促使產業高管開始關注先前不具吸引力的鎳來源，包括印尼的礦藏。但是，從那些礦場中提取鎳的過程存在風險和挑戰，包括 ESG 問題。」

各大電池和電動車業者如今都在搶破頭確保鋰、鈷、鎳、石墨等原物料來源，特斯拉 7 月便和必和必拓敲定鎳供給協議。

Ley 也表示，相關短缺目前可能沒有解決方案。因此，隨著鎳採購變得越來越困難，預估電動車製造商將會尋索替代選擇。