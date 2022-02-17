台股翻紅守住18200點 三大法人買超205.28億元 外資持續回補

台股今 (17) 日早盤一度漲近百點，衝上 18300 點關卡，航空、觀光等解封概念股成為買盤焦點，但傳出俄羅斯仍在烏克蘭邊境增兵，恐慌情緒再起，指數午盤急殺翻黑，所幸終場前湧入買盤，帶動大盤收紅。三大法人同站買方，共計買超 205.28 億元，外資持續加碼。

加權指數終場小漲 37 點，收在 18268 點，成交值放大至 3043 億元。觀察法人資金變動情形，外資今天持續買超 159.34 億元，連 2 日買超；投信加碼敲進 26.79 億元，為連 13 買；自營商同步買超 19.12 億元。三大法人合計買超 205.28 億元。

電子權值股今天漲跌互見，台積電終場小跌收 645 元，瑞昱、聯詠及國巨賣壓偏重，台達電、聯電、日月光投控、大立光、鴻海等仍在盤上表現。其他權值股方面，台塑翻黑跌近 1%，台塑化受惠油價高檔維持上漲走勢，亞德客 - KY 與和泰車也獲資金點火。

中央疫情指揮官陳時中透露，首波邊境管制鬆綁擬全面開放商務客入境，解封題材讓航空、觀光股再掀熱潮，長榮航直奔漲停，終場收 34.8 元，續創逾 11 年新高，華航終場也有 7% 漲幅，收 31 元。

觀光族群今天同步慶賀，尤其是旅行社股終於一吐悶氣，鳳凰強勢翻紅攻上漲停，達 54.5 元，虎年開紅盤以來累計漲幅達 25%；雄獅也亮燈漲停，睽違近 1 年，再度站上百元大關，達 102.5 元；易飛網、山富、五福與接待陸客為主的寶德利，全數衝上漲停板。