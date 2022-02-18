美股重點新聞摘要2022年02月18日

今日操盤前瞻

日本 1 月 CPI

美國 1 月成屋銷售

美上週初領失業金人數意外增至 24.8 萬 近 1 個月來首度上揚

美國勞工部週四 (17 日) 公布最新失業金數據意外上升，初領人數增至近 25 萬人，高於市場預期，為近 4 週以來首度上揚。閱讀全文...

Meta 跌出全球市值十名外 落後台積電、騰訊

Meta(FB-US) 股價自公布財報後跌跌不休，周四 (17 日) 正式掉出全球市值前十大，落在台積電 (TSM-US)、騰訊 (0700-HK) 之後。閱讀全文...

美公布 2021 惡名市場名單 台灣未入列

美國貿易代表署 (USTR) 週四 (17 日) 發布《2021 年假冒和盜版惡名市場報告》，中國仍然是世界第一大假冒產品來源地，中國微信電商和全球速賣通首次上榜，「電影天堂」今年仍被列名，但不再指架設於台灣。閱讀全文...

拜登：有理由相信俄羅斯發起假旗行動 近日或攻擊烏克蘭

美國總統拜登週四 (17 日) 表示，即使俄羅斯聲稱正在撤軍，他認為俄羅斯入侵烏克蘭的威脅程度非常高，可能會在「未來幾天內」發生。閱讀全文...

Roblox 財報失利暴跌 26% 女股神仍抄底買進 45 萬股

美國遊戲公司 Roblox(RBLX-US) 昨 (16 日) 公布上季財報遜於預期後，股票遭到大幅拋售，由女股神伍德 (Cathie Wood) 掌舵的方舟投資 (Ark Invest) 則趁勢抄底，斥資逾 2,000 萬美元買進 45 萬股的 Roblox。閱讀全文...

特斯拉 CEO 馬斯克指控 SEC 刻意精算以「約束」他的言論自由

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 周四 (17 日) 提告美國證券交易委員會 (SEC) 涉及騷擾，利用一連串精算行動在監督他與股東溝通時「約束」(chill) 他的言論自由權。閱讀全文...