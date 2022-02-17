【普徠仕觀點】轉向更高利率對股市的意義

重點摘要

因投資人權衡了更高利率對其股票投資組合的潛在衝擊，以致全球股市在 2022 年開始幾週遭到拋售。

為了管理近期風險，我們的資產配置委員會目前正在減持股票，遠離易受利率上升影響的範圍。

美國聯準會在 2021 年大多數時間維持鴿派立場，最近明顯轉向鷹派，逐漸走向利率上升的結果是，在一定程度上驅動了近期股市的波動。

儘管聯準會仍在升息週期的前期階段，但我們認為，仔細回顧過去整個經濟周期的收益率溢價，可為擔心因升息而對投資組合產生潛在衝擊的投資人提供有用的洞見。

藉由將美國 10 年期公債殖利率與標準普爾 500 指數的收益率 (EPS 除以股價) 進行比較，投資人可以衡量股票相對於債券所提供的溢價，儘管這些溢價在近五年內相當一致 (截至 2022 年 1 月 25 日)，但在過去 25 年中變化卻很大 (見圖 1)，並在 2008 年金融危機前明顯較低。

推導出來的股票溢價可用來預估更高利率對估值、甚至是對股價的潛在衝擊，例如，若利率走高，而股票收益率溢價維持相對不變 — 就像過去五年那樣 — 我們得到的分析是，即使在最近發生有意義的拋售後，股價理論上仍可能進一步下跌，然而，若我們假設目前溢價應等於 25 年均值，那麼升息的衝擊就微乎其微。

我們的觀點是，進一步升息可能對股市構成不利影響—至少在短期內是如此—但隨著投資人調整其股票收益率溢價之預期，整體影響可能會有所緩解，而為了管理近期風險，我們的資產配置委員會對股票採低持股戰術，遠離那些易受利率上升影響的範圍；在股票方面，相對於價值股和其他全球股市，投資委員會目前正在減持成長股和美股。



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