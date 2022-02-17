通膨資產放大術 讓機器人幫您管錢

通膨壓力與疫情等變數，為金融市場波動再添不確定變數，而看著台股震盪波動不免讓小資族心慌，不知何時才是進場或是獲利了結的最佳時點，這時機器人理財正好可派上用場，除了嚴守投資紀律外，兆豐銀行的機器人理財還新增「幫我管錢」投資模組，兼顧投資與日常生活費用，透過自動化規劃資金提領養胖資產。

通膨 + 疫情干擾市場波動加劇 增加投資難度

全球塞港問題懸而未決，衍生出供應鏈重新洗牌與通膨壓力，現在又有新型變種病毒 Omicron 攪局，在諸多不確定因素下也讓股債市場波動加劇，加深投資難度。

儘管有疫情等不確定因素干擾，但從總體經濟面來看，根據 IMF(國際貨幣基金)日前發布預測，2022 年經濟成長率 (GDP) 維持 4.9% 不變，預估台灣經濟成長率 (GDP) 也有 3.85%，預期在經濟基本面支撐下，投資市場仍有多頭行情可期。

但面對通膨、聯準會縮表與疫情等諸多不確定性，對於時間資金有限的小資族來說，何時進場，何時該停損或是獲利了結都是門學問，對於想投資卻毫無頭緒的人來說，機器人理財規律投資就是相對理想的選擇。

機器人理財排除人為情緒干擾靠紀律投資勝出

兆豐銀行財富管理處表示，比起人為操作投資，機器人理財最大的特點在於克服人性弱點，透過平台的專屬演算機制，根據客戶投資屬性挑出合適的投資標的與組合，藉由投資績效目標設定，根據市場狀況調整投資標的。

兆豐銀行財富管理處分析，多數投資人的投資行為決策容易受市場情緒牽動，也因此難免陷入追高殺低的困境，而透過機器人理財可排除人為投資情緒干擾，在大盤上漲時減持股票基金獲利了結，大跌時可適度進場加碼，藉由再平衡機制調整投資組合，藉此避免投資決策受到市場波動影響，盲目的追高殺低。

兆豐銀行財富管理處進一步指出，機器人理財操作邏輯主要是以降低市場波動對於績效的影響，以追求資產穩定成長為目標，排除人為情緒的干擾。

「幫我管錢」靈活運用、投資、生活一把罩

除此之外，兆豐銀行的機器人理財還新增「幫我管錢」功能，以兼顧投資與日常生活費需求為投資目的，所規劃的自動化投資組合建議服務。兆豐銀行說明，投資人透過「幫我管錢」投資目的下建立的投資組合，除了設定投資幣別、投資金額，及投資扣款帳戶等資料外，另增加設定每月希望提領金額作為日常生活費。

舉例來說，每月 26 號平台會根據投資人所設定的提領金額，計算出需贖回投資組合之建議比例，只要符合條件下，平台將發送提領待確認通知，當投資人確定同意後即可執行贖回交易，以部分贖回之款項作為日常生活費使用。

兆豐銀行財富管理處指出，「幫我管錢」投資目的設有投資組合保留金額的補足通知機制，以兼顧穩定投資金流之目的，但要注意的是，如果投資組合現值低於投資組合保留金額，平台將在每月初，計算出補足金額之最適投資組合建議，自動發送填補待確認通知，當投資人同意後就會執行申購交易，以此增加投資組合庫存部位。

兆豐銀行財富管理處說，投資人可隨時透過平台的「調整投資設定」功能，修改投資組合保留金額及每月計畫提領的金額，惟須注意投資組合保留金額最低為新台幣 30 萬元，每月欲提領金額最低為新台幣 3000 元，當投資組合為未達新台幣 30 萬元時，平台不會發送提領待確認通知。

兆豐銀行財富管理處認為，比起被動型基金大多鎖定單一區域或產業，機器人理財在系統助攻下，在挑選投資標的組合，主要瞄準具備未來潛力的投資標的，透過彈性配置調整方式，達成設定的投資目標，對於不擅理財、沒時間看盤的投資人而言相對合適。

立即了解機器人理財「幫我管錢」