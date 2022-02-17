虎年三大保險趨勢 磊山林世德：保經市況看俏

展望 2022 年保險市場趨勢，磊山業務總經理林世德認為，因疫情已成為新常態，預估今年市況將比去年好，而市場有三大趨勢值得觀察，分別是「銷售專業化」、「資料系統化」和「商品多元化」，若應變得宜，保經市況看俏，將是業者一展身手的機會。

另外，他也看好「保單存摺」實施後對保經公司將是一大利多，也可以提高客戶評估保障完整性的效能。

林世德表示，從 2021 年到 2022 年，台灣疫情經過幾次波段變化，配合政府疫情政策，人民已習慣和疫情共處，這現象也直接反應在民眾購買保險商品的選擇，在疫情爆發之初從立即性、短期性商品的購買或是觀望不動，回到進行長年期的規劃，顯示保險業務活動正步入正軌。

觀察近年保險市場，林世德指出有三大趨勢，「銷售專業化」、「資料系統化」和「商品多元化」。從銷售層面來看，各家業者都明顯感受到主管機關對業務人員法令遵循的要求越來越強烈，代表消費者對業務的專業程度會更加重視，業務人員關注消費者需求的程度同樣也會增加，林世德認為，保險法令嚴格、合約簽署關卡嚴謹，都有助於保險業「質」的提升，例如新加坡，在更專業的銷售要求下，保單存續率也提高。

至於「資料系統化」，主管機關對於資料的開放彈性持續提高，像正在研擬的保險存摺於若上路，到時候民眾就能透過平台，直接查詢自己人身與財產保險的全數狀況。林世德認為，當保險資料統合，業務端可以更能快速分析消費者既有保單，對接更精準，能更有效率的規劃與銷售，這將會是保經業的巨大機會。

另外一個趨勢則是「商品多元化」，林世德觀察，過去兩三年台灣保險公司的商品同質化高，但不少業者都想殺出血路，積極的和保經代接觸，了解第一線的需求，例如針對特定的慢性病、鎖定小眾族群開發商品，預估會在接下來一兩年間持續發酵。

同樣的，商品結構逐年改變，連帶著保險業務員的專業要更廣更深，並且專精化，連帶後續的服務、公平待客原則等等，都將是未來的重點，因此磊山也提前佈局，內部把控商品策略，與時俱進強化業務人員專業度，並全面落實客戶追蹤關懷，做出差異化資源，抓住市場機會。

而磊山也在今年度，再度推出財補專案，不限資格、不限是否有保險從業經驗，最高可獲得每月 8 萬的財務補助，另外針對業界菁英轉職，也提供菁英財補專案，最高一年累積財務補助可達 356 萬元，林世德強調，磊山在多元制度及高標、高效、豐富的行政支援輔助下，持續往最像外商保險公司的保經公司發展。