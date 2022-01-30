〈名人帶你吃好料〉磊山林世德愛美食也愛下廚 打造「美食樂高」經營哲學

磊山保經總經理林世德自小愛吃、懂吃，還喜歡親自下廚，從無到有的做菜過程，不僅是他最愛的舒壓方式，也是與兒子同享天倫之樂的時光，更讓他體悟出一套「美食樂高」的經營哲學，在帶領磊山時更懂得系統性作戰與共好的核心價值。

林世德談到各地美食，彷彿有幅美食地圖躍然腦中，從米其林大宴到巷弄間親民的小吃，無論是位於大直米其林餐盤推薦的頁小館、台南的鱔魚意麵或小卷米粉、上海的毛家紅燒肉、北京的羊蠍子老火鍋，他都如數家珍。

林世德念書時，養成了邊看書邊吃飯的習慣，而西式餐點最方便，這也讓他尤其喜歡西餐，中山北路上有一間被米其林三星主廚享譽為「全世界最好吃的炸雞配方」，也是被排名全球最好吃炸雞前 10 名的 Buttermilk 美式餐廳，就是他口袋名單中的愛店，他推薦比司吉、碳烤酪梨奶油萵苣沙拉、美國阿嬤秘方炸雞、四種乳酪培根奶油通心粉等。

Buttermilk 美式餐廳美國阿嬤秘方炸雞。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

林世德說，buttermilk 就是道地美國南方鄉村風味的酪奶，而 Buttermilk 店裡的炸雞除了先以香料醃泡入味後，還會再泡在 buttermilk 中使其軟化，就算雞胸肉也很嫩不柴，最後裹上特製的南方炸雞粉酥炸，更讓外皮格外酥脆。

林世德熱愛美食，也喜歡自己下廚，高三熬夜念書肚子餓時開始嘗試煮東西，人生中的第一本食譜就購入 Jamie Oliver(傑米奧利佛) 的，大一時第一次做了 Jamie Oliver 食譜裡的烤雞請同學吃，一致獲得好評後，奠定了林世德愛下廚的習慣。

圖：磊山保經總經理林世德提供。

他自有一套「審食觀」，認為下廚從備料開始，就要在心裡先有想要煮的菜的藍圖，就像組樂高一樣，而且煮一道菜的過程，與煮三五道菜的流程就不會相同，要如何讓一桌子的菜在差不多的時間點上桌，就需要系統性的規劃。

磊山總經理林世德下廚從備料開始，就在心裡先有想要煮的菜的藍圖，體悟出「美食樂高」哲學。（圖：磊山總經理林世德提供）

林世德也因為煮菜，體悟出如同執行專案的做事法則，他認為，如果專案執行成功就是一道好菜，若不成功，就會再次實驗，將配料、佐料、時間重新搭配，找出最棒的比例，製作出一道好菜，如同保險經紀人行業，善於保險商品，為保戶組合搭配出最適切的保障。

保險業是講求「共好」的事業，林世德一路從小業務做起，到現在成為磊山的業務總經理，在不斷的工作輪調中，藉由食物與實務的各種生活體驗，落實磊山「家庭美滿、事業精進、良師益友、身體健康」四大核心價值 DNA，厚植「在一起，更美好」的企業文化底蘊。