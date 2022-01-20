磊山保經去年保費成長近四成 今年拚達「千億保額」目標

磊山保經今年邁入第 12 週年，業務總經理林世德公布 2022 年度目標，包括壽險 FYC(首年佣金) 突破 6 億元，年度總保額要達到 1000 億規模，實動人力達成 2000 位，並訂三大執行策略，也將積極投入保險科技。

展望 2022 年，林世德表示，疫情時代要持續發揚保險守護社會的價值，更要加速打造多元創業的平台，除持續規畫高保障的保險，在人才招募上也是重點方向，2022 年磊山持續推動財補專案，新進人員每月最高 8 萬元，加上高達百萬年度績效獎金及人才引薦獎金，第一年最多可領 356 萬元財補。

磊山 2022 年目標招募 500 位優秀夥伴，經過資格驗證後，即可適用磊山的財補計畫。

回顧動盪的 2021 年，面對疫情與外部環境的多重挑戰，磊山完成規劃壽險保費 28.7 億元，大幅成長 38.7%，新增保額 833.4 億元，新報聘人力達 643 人，表現亮眼。

隨著磊山規模穩定壯大，步入中大型保經公司之列，林世德認為，外部環境變化劇烈，「疫情」成為常態，因此擬定三大策略心法，分別是「定心」、「創勢」和「穩增速」。

林世德進一步說明，金融科技發展是必然趨勢，過去磊山數位運用上提前佈局，在疫情期間才得以即時接軌，如今更加積極投入前、後端資訊建置與發展，建構符合業務脈動的資訊支援系統，整合保服能量加強實戰能力。

另外在品牌端也持續放大保險專業能見度，繼第二季全明星運動會的合作，第三季將再成為保險服務唯一指定廠商。